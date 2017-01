Estado da reversa al canje de placas

TIJUANA,Baja California(GH)

El gobernador Francisco Vega anunció una serie de medidas y acciones que buscan apoyar a las familias en la cuestión económica, esto a través de descuentos en el pago de agua, becas a madres solteras, así como la anulación del reemplacamiento.



Un día después de la manifestación que congregó a miles de personas en la Capital del Estado, Vega de Lamadrid mencionó que a causa de la situación económica y social que vive el País y a la exigencia de la sociedad, se decidió redoblar esfuerzos para que el Gobierno se amarre el cinturón e implemente mayores apoyos y beneficios.



Detalló que entre las medidas que se tomarán están la disminución de 10% del salario a Gobernador, secretarios, subsecretarios y directores.



“Desde mi toma de protesta, iniciamos una reingeniería administrativa que ha arrojado importantes ahorros, en este 2107 me he comprometido a consolidarla para lograr un ahorro de cuando menos 495 millones de pesos”, declaró.



También, añadió, se dejará de adquirir vehículos por parte del Estado, excepto aquellos que tienen que ver con cuerpos de seguridad, protección civil, salud y desarrollo social.



Agua y placas

En lo que respecta a la cuestión del agua, el Gobernador hizo hincapié en la necesidad de crear nuevas fuentes de abastecimiento para dar mantenimiento a las redes de agua potable y drenaje ya existentes, así como a las de saneamiento y reutilización del agua.



Afirmó que la “Ley de agua” recién aprobada fue hecha a conciencia.

“Ha sido necesario crear un nuevo marco jurídico, que genere las condiciones para garantizar este recurso para los próximos 30 años y que fue aprobado de manera responsable por legisladoras y legisladores del Congreso”, mencionó.



Sobre los ahorros que se podrán obtener, se estipuló 20% descuento en el pago mensual del líquido a la población más vulnerable, siempre y cuando el consumo no rebase los 10 metros cúbicos.



Además descuentos a las asociaciones civiles, jubilados, discapacitados, viudas, madres solteras, personas de la tercera edad, adeudos por concepto de obra e introducción del servicio.



También los usuarios que realicen su pago puntual obtendrán 12% de descuento y para los que realicen el pago semestral de manera anticipada, será de 7%.



En la parte final de su mensaje Medidas y Acciones para el Fortalecimiento de la Economía de las Familias Bajacalifornianas, dijo que ordenaba cancelar el proceso de renovación de placas.



Explicó que los ciudadanos que ya realizaron el pago tendrán la opción de recibir sus placas o recuperar su dinero, mientras que se otorgará 50% de descuento en el pago de los derechos por licencias, placas y tarjetas de circulación a las personas físicas mayores de 60 años.



Programas sociales

1.- Ampliación de becas a madres trabajadoras-jefas de familia; uniformes, útiles transporte escolar y lentes para los hijos que estudian.



2.- Fortalecimiento de estancias infantiles.



3.- Apoyo de beneficios a través del programa “De la mano contigo”.



4.- Cruzada por la economía familiar.



5.- Descuentos en trámites de registro público y registro de propiedad.



6.- Condonación del 100% del canje de tarjetas de circulación