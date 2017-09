200 maestros más serán asignados a las escuelas

TIJUANA, Baja California(GH)

El viernes 15 de septiembre de 2017 es la fecha límite para que todas las escuelas de preescolar, primaria y secundaria públicas cuenten con los maestros que les hace falta.



Así lo aseguró la encargada de despacho del Sistema Educativo Estatal (SEE), Andrea Ruiz Galán, quien dijo que en el transcurso de esos días serán asignados 200 docentes.



“Desde ayer la parte sindical estuvo asignando a todos los maestros faltantes, ya debemos estar cubiertos en su totalidad para el día viernes”, reiteró Ruiz Galán.



Por ello, desmintió que el SEE no esté asignando a los maestros a los planteles por falta del presupuesto económico.