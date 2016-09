Hace crisis estancia de asilo político a EU

TIJUANA, Baja California(GH)

Cientos de extranjeros de raza negra abarrotaron este lunes el módulo de atención del Instituto Nacional de Migración (Inami), en la avenida Internacional en busca de una cita para solicitar asilo en Estados Unidos.



De acuerdo a Rosario Lozada, directora de Atención al Migrante, en el Ayuntamiento de Tijuana, fueron mas de mil 500 quienes acudieron a solicitar el trámite por la mañana del lunes, lo que rebasó la capacidad del personal.



Como un río, los migrantes se arremolinaron en torno al módulo del Inami y los vehículos del Grupo Beta por lo que fue necesario llamar a la Policía Municipal para poner orden y lograr que las filas fluyeran rápidamente.



La funcionaria municipal aseguró que el 70% de los que acudieron este lunes son haitianos, aunque se acreditan como ciudadanos del Congo, el resto son africanos, paquistaníes, de Irak, Hungría, Nepal y Centroamérica.



Debido a que algunos presentaban enfermedades propias del cambio de estación, abundó, se tomó la medida de separar a los que no estaban sanos para darles atención médica, lo que incluyó a mujeres embarazadas.



El promedio de atención diaria en los pasados días, advirtió, es de entre 400 y 600 personas, pero este lunes la demanda rebasó las expectativas.



El número, dijo, incluye a migrantes extranjeros de África, Centroamérica, Europa y México que dicen huir de la violencia y la pobreza.



Los extranjeros que abarrotaron el módulo este lunes ya tenían días en Tijuana y no habían sido atendidos porque la autoridad norteamericana suspendió las citas por adelantado, dijo el delegado del Inami en el Estado.



De acuerdo a Rodulfo Figueroa Pacheco no fueron mil 500 sino 930 las personas que asistieron al módulo la mañana de este lunes y en su mayoría ya tenían varios días en la ciudad.



Durante varios días no se programaron citas por adelantado debido a un par de incidentes en los que se descubrió que se estaban vendiendo estas “fichas”, lo que generó un rezago.



Algunos de los que lucraban con las fichas, advirtió, eran los propios migrantes.