Niega EU asilo político a 6 mil de Haití y África

MEXICALI, Baja California(GH)

Al 100% de los migrantes, provenientes en su mayoría de Haití y África, se les ha negado el asilo político en Estados Unidos, informó el secretario general de Gobierno, Francisco Rueda Gómez.



El secretario detalló que han llegado aproximadamente 6 mil personas de diversas nacionalidades en calidad de migrantes a Baja California durante el 2016.



Tras la negativa de las autoridades estadounidenses de otorgar asilo político, los extranjeros son deportados a su nación de origen, mencionó el funcionario.



Hay una coordinación con las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) y el y Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), dijo, quienes son los encargadas de atender estos fenómenos migratorios.



Apuntó que la estrategia para inhibir el flujo de extranjeros hasta esta frontera no está logrando su cometido, por lo que a través del Inami han llegado a las estaciones migratorias del Sur del País, particularmente las de Chiapas para tratar de disuadirlos de su viaje hasta Baja California.



“Quienes cruzan la frontera deben saber que no están logrando su cometido y que están siendo rechazados, esto ha inhibido el flujo en un 60% en las últimas tres semanas, en comparación en los últimos tres meses”, señaló Rueda Gómez.



Los ciudadanos extranjeros, una vez que cruzan la frontera norteamericana no regresan a México, son deportados por Estados Unidos a sus países de origen, explicó el servidor público.



Situación indefinida

John M. Campos, jefe de Asuntos Públicos de Enlace del CBP, expuso en un comunicado que no cuentan con cifras certeras del número de personas que han recibido con solicitud de asilo.



“Tenemos personas de muchas nacionalidades que llegan a los puertos de Calexico y San Ysidro y no tienen los documentos legales requeridos para entrar a Estados Unidos”, manifestó.



Señaló que han registrado un aumento de haitianos que llegan a Calexico y San Ysidro, por lo que están procesando en una base de datos caso por caso, pero no hay un lapso de tiempo definido para que obtengan una resolución.



Se deben instalar filtros en Sur del País

ESTHER HERNÁNDEZ

?Las autoridades federales tienen que poner filtros en la frontera Sur del País para atender la crisis migratoria que vive la ciudad con la llegada de cientos de extranjeros en busca de asilo político en Estados Unidos, declaró el alcalde, Jorge Astiazarán Orcí.



“Tijuana es una ciudad de migrantes, pero sí hemos estado desbordados, y la pregunta es cómo llegan desde Guatemala hasta acá, las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) les están entregando salvoconductos, pero luego finalmente la problemática es para la ciudad”, manifestó.



El Primer Edil refirió que el Ayuntamiento ha atendido la situación apoyando a organizaciones civiles a través de dependencias de la Secretaría de Desarrollo Social Municipal (Sedesom) como son la Dirección de Atención al Migrante y el DIF Municipal, pero están sobrepasados en el tema.



“Queremos ver la forma de seguir apoyando a estas organizaciones de la sociedad civil que atienden migrantes, no solamente en insumo como alimentos, cobijas, etcétera, sino en recurso económico porque ellos tienen que pagar luz, agua, teléfono, gas, y hace una gran labor”, detalló.



Astiazarán Orcí exhortó a los otros órdenes de Gobierno a tener una mayor participación para atender la problemática migratoria.



“Es importante ya la participación del Gobierno Federal en forma más intensa y también del Gobierno del Estado, en el Desayunador del Padre Chava tuvimos un conato de riña porque se estaban entregando las fichas para que puedan ser atendidos por las autoridades de Estados Unidos”, refirió.