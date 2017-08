Crece industria en región con renegociación del Tlcan: IP

TIJUANA, Baja California(GH)

El inicio de las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan) está en puerta, y en Tijuana la producción de la industria manufacturera ha aumentado.



"Por la incertidumbre del Tlcan, que empiezan las negociaciones el 16 de agosto, muchas empresas lo que están ahorita es adelantando inventarios", declaró el presidente de la Asociación de la Industria Maquiladora y de Exportación Index Tijuana, Luis Manuel Hernández González.



La producción creció de 3 a 6 por ciento, detalló, y de 8 millones de dólares que en promedio de exportan, el aumento representa aproximadamente medio millón de dólares.



"Están revisando qué se tiene que hacer ahorita para llegar bien posicionados a cualquier decisión que se vaya a tomar", agregó.



Hernández González indicó que además las empresas se están expandiendo, situación que el año pasado no se miraba.



"Al inicio del año empezamos con 16 mil vacantes más o menos, de las cuales ahorita traemos cerca de 3 mil o 4 mil, todo ese empleo se ha generado en la industria, hemos podido cubrir la necesidad que tienen los corporativos", dijo.



Frente a negociaciones



El presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), Federico Serrano Bañuelos, especificó que la asociación recopila información para mostrarla ante las mesas de negociación.



La intención es tratar de sacar las mejores opciones para que podamos mantener la competitividad de este tratado, subrayó.



El presidente del Consejo de Desarrollo de Tijuana (CDT), Gabriel Camarena Salinas, afirmó que la incertidumbre es menor porque el tono político de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, ha bajado.



“Aún no percibimos que haya tranquilidad, sigue habiendo nerviosismo, sigue habiendo mucha información de boca en boca, no hay pronunciamientos oficiales, más que los países están buscando una renegociación amistosa”, expresó.



No ha empezado el proceso de negociación entre los países, comentó, pero cada uno de ellos está formando su equipo técnico para poder lograr a una negociación exitosa.



"Si el señor Trump hubiera dicho: 'yo no voy a negociar y me voy a ir de la mesa', hubiéramos tenido un efecto muy serio, pero la realidad de las cosas es que ya se dio cuenta que no puede hacer eso", apuntó el presidente de Desarrollo Económico e Industrial de Tijuana (Deitac), David Mayagoitia.



Tanto en la región como en el resto del país, señaló, se está viendo actividad porque empieza la recuperación del “efecto Trump”.



"Se va a tener que sentar a negociar y la verdad de las cosas es que la mayoría de los temas que traten con el cambio del Tlcan realmente afectan relativamente poco a manufactura, hay otras áreas de oportunidad que van a cambiar radicalmente", añadió.



El presidente de la Asociación de Industriales de la Mesa de Otay (AIMO), Salvador Díaz González, adelantó que siete despachos de la localidad están preparando un evento para abordar ese tema, para informar a toda la industria y como asociación tomar una postura.



“Estamos trabajando, hay muchas preguntas, muchas dudas, los expertos en la materia ya están dando comentarios, estamos trabajando de mano con otras asociaciones para ver cómo vamos a tomar este tema, al final de día los expertos son los que nos van a dar esas recomendaciones”, manifestó.



La renegociación del Tlcan comenzará el 16 de agosto de este año.