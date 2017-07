Inseguridad harta a colonos de la Francisco Villa

TIJUANA, Baja California(GH)

Los vecinos de la colonia Francisco Villa denunciaron que la inseguridad aumentó debido a que la mayoría de las calles de esta demarcación no cuenta con alumbrado público ni con el apoyo de elementos de seguridad.



"El problema de alumbrado siempre ha existido, sólo funciona cuando hacen eventos como el Día del Grito (de Independencia de México).



Sólo tenemos la iluminación de los focos que prendemos en las puertas de nuestra casa o cuando vamos por caminando podemos ver la calle por la luz de los carros", denunció Raquel Ramírez Saucedo.



Esta situación ha sido aprovechada por los delincuentes para asaltar a los transeúntes o robar en las casas, quienes han preferido cambiar su rutina del día.



"Sobre todo en la noche, yo por ejemplo, después de las ocho de la noche ya no salgo, porque la verdad me da miedo, trato agarrar un taxi que me deje en la esquina de mi casa y aviso para que mis hijos me esperen ahí", comentó Silvia Campos.



Como ella los vecinos de esta colonia, perteneciente a la Delegación San Antonio de Los Buenos, piden que las calles de la colonia Francisco Villa tengan el servicio de alumbrado público.



En un recorrido que realizó FRONTERA se contaron por lo menos 10 postes con focos fundidos en al menos 8 cuadras.



"Se están aprovechando los delincuentes de esto. Hemos visto que son menores de edad y jovencitos los que están metidos en los grupitos de asaltantes. Otros ya usan uniformes de las escuelas que hay aquí para pasar desapercibidos o se ponen mochilas para hacer pasarse como estudiantes. Y hasta ellos mismos se cambian aquí en la calle o la misma policía los ubica, pero como son menores de edad no pueden hacer nada", acusó César Campos.



Por su parte, un par de comerciantes denunciaron que han tenido que cerrar sus misceláneas a las 18:00 horas en el horario de verano; pero cuando oscurece temprano antes de las cinco deciden cerrar.



"Antes la gente podía entrar a la tienda, ahora ya no. Decidimos poner una reja y nuestros clientes nos tienen que pedir los que necesitan, o sea que ya no pueden agarrar los productos. Al principio era muy incómodo y si nos afectó en las ventas, pero sólo de esa manera pudimos evitar un asalto o más robos mercancía", explicó Magali Ramírez.



Sobre la pavimentación los vecinos de la Francisco Villa comentaron que "todas las calles están feas, tienes que fijarte bien para no caer en los baches. Cada calle tiene problema de pavimentación, y eso causa que el carro por no caer en el bache casi se suba a las banquetas que también están descompuestas".



"Por ejemplo, la calle principal no tiene tantos problemas, pero en la parte de atrás ves que se hace un caos o que pueden atropellar a alguien por no caer en los baches. Y en la Calle Costa Azul está peor, porque esa calle es más transitadas, ahí hasta hay hoyos".



Otro de los problemas que se presentan en la Francisco Villa son los perros callejeros y la suciedad.



Por ello, piden a las autoridades correspondientes que se retomen las juntas entre los delegados y los vecinos para resolver estos temas.