Estudiantes solicitan apoyo para costear tratamiento de compañera

TIJUANA, Baja California(GH)

“Sé que no es normal que haga esto, pero hace muy poco tiempo me detectaron una enfermedad llamada linfoma de hodgkin, es un tipo de cáncer que daña a mi sistema inmune, por lo que tengo que acudir a quimioterapias, las cuales son muy costosas y mi familia en estos momentos no cuenta con el dinero necesario”.Fue el mensaje que Melanie Rincón, de 17 años y estudiante de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, colocó en sus redes sociales para pedir el apoyo a la comunidad.Por esta razón sus amigas y amigos iniciaron una campaña para recaudar fondos para que Melanie salve su vida.Una de ellas fue Pamela López Ortiz, quien expresó su solidaridad hacia su amiga.“Tomamos la iniciativa para apoyar a Melanie con el tratamiento que tendrá que llevar para luchar con el cáncer, como las quimioterapias, principalmente”, destacó López Ortiz.Agregó que aprovecharán los últimos días de clases para seguir recabando más fondos y también para vender chocolates.De esta manera, los estudiantes de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas piden el apoyo a toda la comunidad. Si desea cooperar, comuníquese al 664-604-86-43.