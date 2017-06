Recomiendan no dañar a las víboras que aparecen en los hogares

TIJUANA, Baja California(GH)

Ante la aparición de víboras en los hogares, el veterinario Roberto Valdez Armenta aconseja a las familias no dañar a las víboras que estén cerca de sus patios.



Lo que se debe hacer es evitar gritos y escobazos para no enfurecer al reptil.



Valdez Armenta dijo que es muy común que aparezcan víboras cincuates, las cuales no son venenosas.



Asimismo, recomendó avisar a Profepa o al Parque Morelos 6252470.