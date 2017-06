Pagará SEE a profesores que hicieron paro

TIJUANA, Baja California(GH)

El próximo 30 de junio pagarán alrededor de 35 millones de pesos pendientes a los maestros interinos, con lo que esperan terminen los paros en las escuelas del Estado, plantearon las autoridades.



El secretario de Educación del Estado, Miguel Ángel Mendoza González, informó que hoy tienen reunión con los afectados, por lo que esperan terminar las clases restantes sin problemas.



“Tenemos una mesa de negociación, en donde estamos analizando los casos que no pagamos; en donde hubo errores, estamos viendo si fue una falta de captura, o el apellido estaba mal”, expresó.



En la entidad existen 4 mil 23 docentes interinos y 33 mil maestros del Sistema Educativo Estatal (SEE), con estos últimos no han tenido afectaciones con los pagos.



Hasta el momento han realizado pagos extraordinarios por arriba de los 170 millones de pesos correspondientes hasta mayo, representando un avance del 95%.



En total según datos de la autoridad han sido 10 días en los que maestros se han ido a paros, sin embargo aseguró que a los alumnos les han dejado tareas y los actualizan cuando hay clases, por lo que no está en peligro el ciclo escolar.



Sin descuento



“No les vamos a descontar ahorita por el momento (por las faltas), no vamos a actuar contra ellos dado que es un reclamo legítimo, no los voy a sancionar”, mencionó.



Para no repetir la misma situación durante el próximo ciclo escolar, trabajarán durante el verano para regularizar los pagos y esto sea de forma inmediata.



Mendoza González dijo que el número telefónico del SEE es (664) 9 77 34 00, para aquellos padres de familia que quieran denunciar en caso que no hayan dejado trabajos o tareas durante los paros por parte de los docentes.