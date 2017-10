Muertos en Rosarito son en su mayoría de Tijuana: Alcaldesa

ROSARITO, Baja California(GH)

Son en su mayoría de Tijuana las personas que han aparecido muertas en Rosarito, alertó la alcaldesa Mirna Rincón, por lo que busca fortalecer con medidas policiacas las entradas y salidas de la ciudad.



Precisó que de acuerdo con los datos que se le han proporcionado, no más de un 20% de los homicidios se cometieron en Rosarito el resto, corresponde a personas cuyos cuerpos fueron abandonados en zonas desoladas o calles de la ciudad, pero su residencia es de Tijuana en gran parte de los casos.



Rincón Vargas, explicó que se ha expuesto esta condición en el Grupo de Coordinación de Seguridad Pública, y se ha solicitado mayor apoyo de las fuerzas castrenses y las policías Estatal y Federal.



Mencionó que el llamado “efecto cucaracha” con Tijuana está afectando a Rosarito, ya que las estadísticas se inflan por la cantidad de asesinatos que se cometen en otro lugar, pero que al ser descubiertos en este Municipio aparece como si el hecho hubiere ocurrido aquí.



La edil resaltó que no se trata de echarle la culpa a nadie, pero sí de que las cosas se coloquen en su justa dimensión, pues si bien Rosarito tiene sus propios problemas de inseguridad que se está tratando de combatir equipando a la Policía, no es correcto que se crea que aquí se cometen los asesinatos, cuando la realidad es otra.