SEE contratará a maestros de inglés

TIJUANA, Baja California(GH)

El Sistema Educativo Estatal (SEE) contratará a maestros para impartir la clase de inglés en los 79 planteles de Tijuana que cuenten con el Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC).



Así lo anunció el coordinador de inglés del SEE, Javier Fernández Aceves, quien dijo que cada año durante julio, agosto y septiembre el SEE hace una contratación masiva de docentes del inglés.



“El contrato es por un semestre o por un ciclo escolar para las escuelas de PETC que amplían su horario y a partir de las 13 horas tengan la opción de impartir el inglés”, informó Fernández Aceves.



El número de vacantes son 80 y están abiertas para los maestros que no pertenezcan al SEE y sin importar la modalidad con la que estén titulados, pero sí deben contar con dominio del idioma inglés intermedio o alto, es decir, que sepan hablar, escribir e impartir clases.



Así, los interesados pueden llamar al 973 44 99 y 973 44 61 ó ingresar a la página www.gob.mx .



O bien acudir a las instalaciones del SEE, localizadas en medio del Palacio Municipal y el Palacio de Gobierno. La convocatoria cerrará el 30 de septiembre.