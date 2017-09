Vecinos de El Niño detectan casas donde esconden secuestrados

TIJUANA, Baja California(GH)

Aunque en ocasiones les toca saber quiénes son algunos de los responsables de los delitos, la mayoría tiene miedo a denunciar.



Los residentes de El Niño se encuentran atemorizados por los recientes actos delictivos que se han dado en la colonia, ya que tienen detectadas las zonas de mayores riesgos en toda la zona.



Pese a que han sabido de algunos incidentes relacionados a secuestros, nadie se anima a poner una denuncia, pues siempre temen a las represalias, ya que en más de una ocasión han pasado sucesos similares.



“En ocasiones ha habido algunos secuestros que nosotros no nos damos cuenta en qué momentos ocurren, hasta que los que viven a lado escucharon ruidos extraños de gente que gritaba”, detalló Martha Salinas, residente del área.



Una de las razones por las que con frecuencia ocurren delitos similares en la zona es que en las partes más altas de la comunidad, por lo que rápido alcanzan a esconderse cuando ven a la policía acercarse.



“De por sí casi no vienen las patrullas, pero desde las cuadras más arriba se ven cuando entran a la colonia y rápido se pueden escapar sin problema, porque tampoco suben hasta el fondo los agentes”, explicó la vecina del lugar.



Pese a que en distintas ocasiones han pedido a las autoridades que haya mayor vigilancia, la mayoría de las veces han ignorado la solicitud hasta cuando hacen los llamados al 9-1-1.



“Uno les llama a los de emergencias para que vengan a ayudar y nunca se aparecen, muchas veces tardan más en responder que lo que dura la llamada para que al final ni vengan”, señaló la madre de familia.



Un factor que ha contribuido ha sido que varias de las viviendas que se encuentran más alejadas a la entrada de la colonia, no tienen mucho tiempo de haber sido construidas y más de la mitad tienen habitantes que son desconocidos para los demás.



“No sabemos ni quienes viven aquí, por eso para ellos es normal instalarse en las partes donde apenas está llegando la gente, porque uno cree que apenas se están mudando y ni sabemos qué hábitos tienen”, añadió.