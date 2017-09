Vigilan padres de familia seguridad de Secundaria 16 sin apoyo del SEE

TIJUANA, Baja California(GH)

Sin el apoyo del Sistema Estatal Educativo (SEE) padres de familia y vecinos de la Escuela Secundaria Número 16, ubicada en Terrazas de La Presa, instalaron una caseta de vigilancia para recuperar la seguridad dentro y fuera de las instalaciones del plantel.



Así lo destacó la presidenta del consejo escolar del plantel, Paula Amador Prieto, quien junto con el apoyo de otras cinco madres de familia desde el 2016 ha evitado accidentes entre los jóvenes y conductores de Terrazas de La Presa.



“Aquí no recibimos apoyo del SEE. Aquí estamos simplemente padres de familia que venimos con ganas de fomentar la educación vial y el respeto a los demás. Empezamos con la seguridad vial porque salían los estudiantes de la escuela y muchos padres de familia casi andaban atropellando a los jóvenes”, comentó Amador Prieto.



Para la instalación de la caseta de vigilancia fue necesario que los padres de familia pagaran 500 pesos de cuota escolar, la cual “fue voluntaria y algunos la dieron en una sola exhibición y otros la fueron pagando conforme a sus posibilidades”, dijo la presidenta del comité escolar.