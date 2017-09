Padres de familia siguen cerrando escuelas y vialidades

TIJUANA, Baja California(GH)

Cientos de padres de familia han decidido cerrar diferentes escuelas y calles de Tijuana hasta que el Sistema Educativo Estatal (SEE) les asigne los maestros que hacen falta en los planteles educativos.



Así lo expresaron en distintos puntos de la ciudad, en donde algunos grupos de la Primaria Federal de tiempo completo Roberto Aguilar Vázquez, las Secundarias Número 26 y 27, ubicadas en Loma Bonita y Villa Dorado, respectivamente, no han tenido clases desde el 21 de agosto, fecha que estableció la Secretaría de Educación Pública (SEP) como inicio del ciclo escolar.



La señora Paula Ríos Lara se manifestó en el SEE junto con otras madres de familia y estudiantes al grito de ‘¡queremos maestro para el 4to y 5to año en la primaria’.



Por otra parte, los papás y estudiantes de la Secundaria 26 tomaron la principal calle de la colonia Loma Bonita, en donde cerraron el paso a los conductores.



En lo que se refiere a la Secundaria 27 las madres de familia comentaron que por lo menos les hace falta 9 maestros, por lo que también tomaron la escuela.



“Hasta que nos hagan caso las autoridades vamos a abrir la escuela”, finalizaron.