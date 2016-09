Alcalde Electo en Tijuana no violó veda electoral: Tjebc

MEXICALI, Baja California(GH)

El Tribunal de Justicia Electoral de Baja California (Tjebc) ratificó que no hubo infracción a la veda electoral de parte del alcalde elector de Tijuana, Juan Manuel Gastélum Buenrostro.



El Tribunal local tuvo que volver a analizar el procedimiento sancionador contra Gastélum Buenrostro debido a una orden de la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.



Por mayoría de votos, se declaró la inexistencia del agravio señalado por la coalición PRI-PVEM-PT-Panal, relativa a la exhibición de un vídeo promocional en un cine de Tijuana.



Solamente el magistrado Leobardo Loaiza Cervantes se mostró en contra del dictamen, asegurando que no había elementos suficientes para determinar si se difundió o no el material denunciado.