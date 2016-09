Obras y caos vial dañan a comerciantes

TIJUANA, Baja California(GH)

Los cierres imprevistos derivados de las obras de infraestructura pública que realizan desde hace varios meses en zona Centro han bajado las ventas del comercio organizado por lo menos en un 10%.



De acuerdo con el presidente de la Asociación de Comerciantes de la Zona Centro, Guillermo Díaz Orozco, en comparación con el año pasado las ventas han decrecido y en algunos rubros la pérdida ha sido de hasta el 15%.



Los clientes deciden evadir los comercios ante los cierres y desviaciones muchos de ellos sin previo aviso, explicó.



“Esto se ha agravado con los congestionamientos, desde el viernes cerraron la Revolución que por el festival de la Paella y sin previo aviso”, abundó.



El mes de agosto, enfatizó, fue un buen periodo debido al ingreso a la escuela, lo que estimuló la compra, pero una vez pasado el periodo el bajón en las ventas se resintió de nuevo.



“La gente se enfada de los cambios en las vialidades, del congestionamiento y ya sabe que haciendo cola para ir al otro lado o en los centros comerciales fuera del centro puede llegar”, agregó.



La repuesta de las autoridades, puntualizó, es pedir paciencia a los locatarios ante el beneficio que genera mejor infraestructura.



“Pero no han tenido la atención de decir ‘vamos a hacer esto o esto o estas calles vamos a cerrar en tales fechas’. No les interesa”, concluyó.



Cortocircuito

Una veintena de comercios sin luz y un buen susto para los ciudadanos que cruzaban la calle y los que se encontraban en misa causó un cortocircuito en un costado de la Catedral de Tijuana.



De acuerdo a comerciantes y vendedores ambulantes de la calle Segunda, poco después de las 13:30 horas se dieron tres estallidos con chispas, que derivaron en la caída de varios cables de luz sobre vehículos estacionados y negocios.



“Estábamos aquí en nuestro negocio cuando de repente tronaron los cables, o no sé qué tronó por allá”, explicó, Jaime Galindo, vendedor de churros frente a Catedral.



Fueron tres estallidos como de cohete, explicó, que asustaron a vendedores y clientes.



“Tronó y sacó chispas”, explicó Pedro Álvarez, taquero cuyo puesto está frente a Catedral.



El desperfecto causó una gran movilización de la Policía Municipal y Bomberos quienes acordonaron la zona en por lo menos dos cuadras para impedir el acceso a vehículos.



Las medidas preventivas se debieron a que los cables todavía tenían energía eléctrica que podía causar lesiones a los transeúntes.