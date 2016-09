Cae confianza para inversión en el Noroeste

TIJUANA, Baja California(GH)

Durante julio de este año, en el Noroeste del País, zona donde se localiza Baja California, fue donde más disminuyó el Índice Mexicano de Confianza Económica (IMCE).



De acuerdo a los datos obtenidos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), la confianza de las empresas en el Noroeste disminuyó 7.94 puntos en comparación con el mes anterior quedando en 69.55.



Con dicha puntuación, el Noroeste se posiciona como la segunda región más inestable, sólo por arriba del Centro Istmo Peninsular donde la confianza alcanza los 67.32 puntos.



Seguridad y corrupción

“Eso es el detractor del crecimiento económico que ellos perciben; se presenta en cada una de las regiones... El principal obstáculo para la inversión es la inseguridad y el segundo es la corrupción, y así es como lo van identificando”, manifestó el presidente del Colegio de Contadores Públicos de Baja California (Ccpbc), Sergio Soto García.



A nivel nacional el índice también tuvo un decremento al pasar de 72.26 puntos a 71.30 puntos de junio a julio, principalmente por la reducción en la perspectiva a seis meses de las empresas, así como la inseguridad.



“La inestabilidad del tipo de cambio nos pega bastante en la frontera, eso sí es aplicable a nosotros...A toda la franja fronteriza por la cercanía con Estados Unidos, si vas al interior de la República lo dólares ni los ven y aquí sí nos llegan los dólares”, detalló.



Favorecidos

A quienes sí les favorece que el dólar se fortalezca, comentó, es a la industria maquiladora, y en Tijuana suman al rededor de 700 empresas del sector.



“A las maquiladoras sí les conviene porque la mayoría dependen de una matriz que es externa al país y ellos para pagar los salarios de los obreros mandan dólares, entonces sus dólares valen más y les rinden más, si su nómina sigue igual en peso, su nómina bajó”, especificó.



El índice es medido cada mes por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), integrado por 24 mil contadores de 60 colegios que se dividen en las siguientes zonas: Noroeste, Noreste, Centro-Occidente, Centro y Centro Istmo Peninsular.



“Es para medir nosotros cómo está el ambiente de los negocios porque nosotros sí hemos visto que los negocios empiezan a cerrar, sí puede venir inversión pero empiezan a cerrar varios negocios y mientras se compone, sí hay una inestabilidad económica”, explicó.



Para obtener el IMCE, los contadores encuestaron a 900 personas en julio.



Tiempos mejores

Con factores que no pueden ser controlador por las empresas, éstas deben esperar a que lleguen tiempos mejores, consideró el contador público, Juan Manuel Hernández Niebla.



“Una baja en el índice de confianza no es más que un predictor de lo que puede pasar, creo que se tiene que hacer trabajo a corto plazo, prepararnos para lo que pudiera ser una tormenta económica y la podemos lograr sacar adelante como ya lo hemos hecho en el pasado”, manifestó.



Las recomendaciones para las empresas, señaló, es no adquirir deudas en dólares porque todavía falta vivir situaciones difíciles.



“El tipo de cambio ha impactado tremendamente, el incremento de los precios de la gasolina que ha sido un factor que el Gobierno federal encontró para cobrar impuestos”.



En el Estado el factor a favor, dijo, es la generación de empleo en la industria maquiladora, además del fortalecimiento del consumo interno.



Inestable

Índice de Confianza Económica por regiones:

Variación mensual (junio a julio)

Noroeste 77.47 a 69.55 BAJA

Noreste 72.48 a 72.99 SUBE

Centro Occidente 75.39 a 73.28 BAJA

Centro 71.17- 70.23 BAJA

Centro Istmo Peninsular 67.19- 67.32 SUBE



Región Noroeste

Conformada por cuatro estados:

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Sinaloa