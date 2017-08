Aún sin regularizar situación migratoria más de mil haitianos

TIJUANA, Baja California(GH)

Actualmente cerca de mil haitianos no han regularizado su situación migratoria en el País, teniendo hasta septiembre para hacerlo, de lo contrario podrían ser deportados.



“El Gobierno federal les da hasta septiembre para regularizarse, no sabemos qué pueda pasar después, se habla que los que no estén legalmente pueden ser deportados”, declaró el director Municipal de Atención al Migrante, César Palencia Chávez.



Hace un mes aproximadamente el Gobierno municipal junto con la Embajada de Haití realizaron dos jornadas en Palacio Municipal para darles a conocer dicha situación.



Después el embajador de Haití, Guy Lamothe, consiguió un espacio en la 5 y 10, donde están entregando pasaportes y constancias de identidad para que inicien con sus trámites ante el Instituto Nacional de Migración (Inami).



El último número que tenían conocimiento era de entre mil a mil 200 haitianos sin documentos legales por lo que todavía están a tiempo de realizarlo inclusive tienen hasta el finales de septiembre.



“No lo desconocen, hay personas que han hecho desidia, hay personas que no saben si se quieren regresar a Haití o Brasil, o si quieren pedir asilo político en Estados Unidos”, dijo.



La carta de identidad para aquellos que no tienen otro documento para comprobar su identidad tiene un costo de 200 pesos.

Si no saben cómo llegar al módulo de la 5 y 10, también pueden acudir por apoyo a las instalaciones del Palacio Municipal.



‘Rumor’ llegada de venezolanos a BC

Cuestionado sobre la supuesta llegada de venezolanos a Tijuana, respondió que desde hace un mes han escuchado el tema, sin embargo hasta el momento ni la dirección a su cargo ni el Inami tienen información al respecto.



“Hasta ahorita es un rumor, en los albergues no hay venezolanos; si hay solo vienen a conocer y se regresan”, puntualizó.