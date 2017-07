Policías de BC tienen el mejor salario del país

TIJUANA, Baja California(GH)

Baja California tiene a los policías mejor pagados de México, revela la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).



A nivel nacional, detalla, el promedio de ingreso por hora trabajada de policías y agentes de tránsito es de 31.3 pesos, mientras que en esta Entidad es de 66.4 pesos.



El Estado donde menos ganan los uniformados es Chiapas, con un salario promedio de 15.4 pesos por hora.



Los datos arrojan que 70.4% trabaja más de 48 horas a la semana, 29.4% de 35 a 48 horas y solo 0.2% de 15 a 34 horas.



Con relación de la cobertura, la media nacional en México por cada 100 mil habitantes es de 231 policías y agentes de tránsito, mientras que en Baja California es de 224.1 uniformados.



Por más beneficios

El presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado, Juan Manuel Hernández Niebla, afirmó que tener el mejor salario del País no significa tener las mejores condiciones laborales.



"Un factor muy importante es la falta de Seguridad Social que tienen los policías, un policía no tiene un seguro de retiro, tienen Issstecali nada más para los servicios médicos, pero por los demás ni hay seguro de retiro, ni hay seguro de vida, ni hay programas de vivienda", detalló.



Además, señaló que cuando se compara el salario entre las cinco ciudades del Estado, no resulta equitativo.



"Es una media muy respetable, pero realmente cuando analizamos los datos a nivel ciudad, hay ciudades que están muy rezagadas, como es el caso de Rosarito y Tecate, que deben de andar a la mitad", indicó.



Hernández Niebla especificó que al mes en Tecate y Rosarito los uniformados ganan aproximadamente 8 mil pesos, y en Tijuana y Mexicali alrededor de 18 mil pesos.



"Es uno de los grandes pendiente que tenemos en Baja California: Salarios y prestaciones adecuadas para los policías", subrayó.



Además, enfatizó que falta dignificar la labor de los policías.



"Así como acusamos a los policías malos, también tenemos a policías buenos, que habría que reconocerlos y apoyarlos", manifestó.



En la entidad hay cerca de 8 mil policías municipales, 280 estatales y 400 federales, informó el presidente del Ccspe.



66.4

pesos es el salario promedio por hora de un agente policiaco



18,000

pesos el salario promedio de un policía en Tijuana