Falta de presencia militar podría aumentar homicidios: Comandante

TIJUANA, Baja California(GH)

El Comandante de la Segunda Región Militar, Adolfo Domínguez Martínez, consideró que, de no contar con campamentos militares en las zonas más conflictivas de la ciudad, la cifra de homicidios podría ser más alta.



Elementos militares se encuentran en vigilancia permanente con autoridades de seguridad pública como parte de una estrategia estatal desde hace un par de meses.



Sin embargo, pese al trabajo en conjunto entre policías y Ejército, la cantidad de homicidios ha sido histórica en 2017.



Domínguez Martínez explicó, aunque el número de asesinatos es alto en Tijuana, de no tener presencia militar en las calles, podría ser más alta.



“Quisiéramos que no hubiera ese tipo de homicidios como se ha estado presentado últimamente, pero, quizá si no hiciéramos presencia, serían otras cifras las que tendríamos que lamentar”.



Añadió que, además de las ejecuciones, uno de los principales problemas que se han detectado en los puntos de vigilancia en la zona este de Tijuana es el narcomenudeo.



“Siempre el narcomenudeo, normalmente, la distribución desafortunada de la droga en el área urbana”.



Mantendrán campamentos

El comandante de la Segunda Región Militar explicó que, si bien los resultados de la presencia militar en las calles no se han visto reflejados en las estadísticas, los ciudadanos se sienten más seguros.



“Hacemos nuestro mejor esfuerzo, quizá los resultados no se han visto pero de alguna manera de inhibe en algunas partes, sobre todo en las áreas conflictivas; hemos tenido presencia y se organizan las fuerzas de reacción mixtas para trabajar con seguridad pública”.