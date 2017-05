13 reasons why; ¿Permite a sus hijos ver la serie?

MEXICALI, Baja California(GH)

Los medios ejercen influencias sobre la sociedad de muy diferentes maneras, la serie de Netflix, 13 reasons why no es la excepción, la cual podría representar un incitador al suicidio si el consumidor es una persona vulnerable.Así lo detalló el experto Manuel Márquez Ortega, psicólogo y auxiliar de orientadores, prefectos y maestros, en casos graves de adolescentes en escuelas, sobre todo en conductas autolesivas.Dicha serie trata de los 13 motivos por las que una joven estudiante terminó suicidándose, en pocos meses el producto se ha posicionado dentro de los contenidos favoritos de Netflix.Esto ha sido controversial, pues crea la incógnita de si romantiza el suicidio o bien se trata de un contenido para la prevención del mismo, siendo una llamada de atención para los padres de familia y el aparato educativo.Qué tanto incida depende del tipo de población y de los recursos que tiene para afrontar las situaciones, a medida que es mayor el grado de vulnerabilidad es más la posibilidad de que le afecte de forma negativa, precisó Márquez.Si hablamos de adolescentes, ellos van adoptando formas de comportamiento conforme a la frecuencia en que se exponen a los programas que ven, por eso una serie podría influir, de manera positiva o nociva.En el caso de las conductas autolesivas, regularmente hay una falta de soporte familiar muy marcada, sobre todo en comunicación, incluso en el contacto visual, ya sea por jornadas de trabajo muy largas o desinterés.En Mexicali son muy comunes las conductas autolesivas entre adolescentes, aseveró, ya que las promueven, creyendo que les da un mayor estatus, a veces se envían fotos y hay grupos donde se retan a hacerlo, reveló.“Ellos están buscando lo que no obtienen en su grupo familiar, pero se encuentran con gente que no les va a llevar a nada bueno”, comentó.El aumento es gradual, de un rasguño, a uno más grande, a un corte más profundo, una lesión más aguda, esas son muestras de que quiere algo o no está funcionando bien el entorno, informó.“Me han tocado casos donde van dando pistas, frases como ‘no vale la pena estar aquí’, lamentablemente nunca vamos a escuchar un ‘necesito ayuda’, las peticiones no son así, dejan pistas para que las interpreten”, declaró.Un ejemplo es que un joven avisa con esas frases, luego toma pastillas, sobrevive, acude al consumo de productos de limpieza y así sucesivamente, hasta que se obtenga la atención que está buscando o llegue a efectuar el suicidio.Este comportamiento se ha ido multiplicando conforme han pasado los años, pues según el experto, hace diez años, en una población de 300 estudiantes había dos caos, ahora el número es de hasta 50 casos.“Las redes sociales pueden ser benéficos en muchos sentidos, pero en este no, se comparte la información, hay grupos cerrados y otros abiertos que parecieran de esparcimiento, pero hay retos e información que insita al suicidio, estas son redes internacionales”, comentó.“Ellos se dan tips para lograr el suicidio, son personas jóvenes, por eso en una parte el incremento de intentos y suicidios se han disparado, por la velocidad de las comunicaciones”.Lo mejor es que los padres den libertad pero tengan una relación estrecha, comentó, es decir, si los dejan salir, pero deben saber a dónde y con quién van.En este caso, si se habla de series, podrían hacer el tiempo para sentarse y ver que es lo que está viendo, pues si esa persona de la serie tuvo 13 razones para quitarse la vida, sería momento de hablar si el adolescente tiene alguna.“Desde el momento que se habla se previene, porque el pensamiento dejó de ciclarse, prohibir ver la serie sería lo menos funcional, ya que pueden verlo por diferentes dispositivos, además de que la prohibición es un atractivo para hacerlo”, señaló.Algunos focos rojos son; cambios de estado de ánimo brusco; el aislamiento, pues este no es común, ya que los cambios físicos de un adolescente, le exigen una mayor actividadEl psicólogo detalló que el Sistema Educativo se esfuerza para atender a estos jóvenes de forma preventiva, pero para la demanda que existe no hay la suficiente atención, si bien, conviene prevenir, pero los casos que se presentan deben ser atendidos.