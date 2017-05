Bomberos de Tijuana reducen tiempos para inspeccionar negocios

TIJUANA, Baja California(GH)

La Alcaldía de Tijuana implementa un APP que utilizarán los inspectores para agilizar los trámites en 142 giros comerciales.



Con la nueva herramienta de aplicación digital que utilizarán los inspectores de la Dirección de Bomberos, el trámite de solicitud para la apertura y revalidación de un negocio de bajo impacto se reducirá de 7 semanas a 5 ó 6 días hábiles, anunció el alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum.



En un acto realizado en las instalaciones de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), el primer edil explicó que con estas líneas de acción expuestas en el Plan Municipal de Desarrollo, la administración municipal por primera vez modifica y agiliza el tiempo de respuesta en una de las gestiones para la apertura o revalidación de permiso para una empresa dentro del catálogo de 141 giros comerciales de bajo impacto.



Detalló que con esta herramienta digital que desarrolló la Alcaldía de Tijuana a través de la Dirección de Bomberos y en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDETI), se facilitará el proceso de inspección de los negocios de mediano y alto impacto en la ciudad.



Actualmente se cuenta con un padrón de 22 mil negocios que podrán beneficiarse con esta nueva modalidad de inspección y que ya se encuentra utilizando el personal de la Dirección de Bomberos.



El director de Bomberos, Carlos Gopar, mencionó sobre las especificaciones en que se basa la dependencia para determinar que un negocio sea de bajo impacto y son los siguientes:



Contar con una superficie de construcción no mayor a 50 metros cuadrados.



No se utiliza Gas L.P., materiales peligrosos o algún otro que contraponga lo citado.



Carlos Gopar expuso que el inspector cuando llega al negocio, utiliza una tableta electrónica donde llena un formato para validar que se cumple con extintores, botiquín médico, señalamiento y que en la instalación se cuente con detectores de humo y lámpara de emergencia.



El secretario de Desarrollo Económico, David Moreno, destacó que esta acción abona al compromiso establecido por la Alcaldía de Tijuana con diferentes cámaras y colegios de profesionistas en el tema de la Mejora Regulatoria, que por más de tres administraciones, comerciantes y empresarios han solicitado la simplificación y compactación de los trámites para abrir un negocio.



El funcionario municipal mencionó que en un cruce de información con la Dirección de Protección al Ambiente, se logró descentralizar de esa dependencia alrededor de un 69 % de giros comerciales de bajo impacto, pasaran a formar parte del nuevo catálogo de 141 giros, como papelerías, estéticas, mercerías, locales de venta de accesorios, por mencionar algunos.



Son sólo 8 inspectores para toda la ciudad, por lo que la Alcaldía de Tijuana otorga su voto de confianza a aquel comerciante que esté en proceso de revalidar su permiso, ya no será necesario realizar el trámite completo.



En el acto también estuvieron presentes, el secretario de seguridad pública municipal, Marco Antonio Sotomayor, los regidores Vicente Jiménez y Rogelio Palomera y el presidente de CANACINTRA, Marcello Hinojosa, entre otros funcionarios y empresarios.