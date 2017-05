Urgen tiendas en Tijuana para personas con discapacidad visual

TIJUANA, Baja California(GH)

En Tijuana urgen tiendas que vendan productos de primera necesidad para las personas con discapacidad visual (DV), así lo exigió el presidente del Centro de Capacitación para Personas Invidentes Tijuana, A.C., Jesús Cortés.



“No es posible que en una ciudad tan importante como la nuestra no existan tiendas que vendan material y herramientas aptas para nosotros. No sólo lo digo como un encargado de una asociación sino como una persona común con discapacidad. Usted en cualquier lugar puede encontrar una silla de ruedas, muletas, pero no lo que nosotros necesitamos”, señaló Jesús Cortés.



Al igual que el resto de las personas con DV en Tijuana, la principal urgencia de la AC es adquirir un bastón guía.



“Los bastones son muy importantes, es nuestro medio de transporte, con ellos andamos por todos los lados de la ciudad”, comentó el presidente del centro de capacitación.



Por ello, Jesús Cortés reiteró urgencia de un establecimiento que atienda al sector con discapacidad visual, en donde, además del bastón, adquieran a precios accesibles ábacos, pernos, regletas, punzones y material didáctico.



“Las personas con DV debemos comprar nuestras herramientas y material en la Ciudad de México o en Estados Unidos”.



Mientras tanto las personas con discapacidad visual improvisan palos de escobas, mismos que les funcionan como su bastón de guía en espacios de pocas distancias.



“El bastón que realmente necesitamos debe cumplir con ciertas características, debe ser desplegable y debe tener el color rojo y blanco brillante, pues son como si fueran las luces de un carro”, finalizó Jesús Cortés.