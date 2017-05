Medusas invaden Rosarito

ROSARITO, Baja California(GH)

Cientos de miles de medusas del tipo “velero” aparecieron muertas a la orilla de la playa sobre una superficie superior a 3 los kilómetros en Rosarito, y aunque no se ha determinado la causa, salvavidas de la ciudad, indicaron que no se emitieron recomendaciones especiales a los bañistas, ante este fenómeno natural.



Omar Ortiz, encargado de salvavidas, explicó que desde hace tres días comenzaron a aparecer los especímenes a la orilla de la playa, pero este jueves la cantidad fue mayúscula, a tal grado que literalmente se tapizó el área.



Dijo que este fenómeno pudiera estar relacionado con la entrada de corrientes provenientes del Sur, que es un agua templada, pero si el mar las está arrojando hacia la arena, es porque se encuentran ya sin vida.



Dijo que por el momento no se ha tenido ningún reporte de que alguna persona al hacer contacto directo con estos moluscos haya tenido alguna reacción negativa a su salud, pero se tiene conocimiento que en las personas que tienen piel delicada o sus defensas bajas, pudiera presentar alguna reacción alérgica en la piel, como pudiera ser salpullido, comezón, o alguna pequeña llaga, por el contacto con estos animales.



Resaltó que no se emitió ninguna alerta hasta el día de ayer, puesto que las medusas, que miden aproximadamente 2 pulgadas cada una, están sin vida y la cantidad que permanece en el agua es mínima y se presume que también están muertas y que serán arrojadas a la arena al presentarse las mareas altas.



Agregó que los encargados de Zofemat iniciaron con la limpieza de la playa y que ya se reportó el suceso a la Profepa.



Agregó que un fenómeno similar aunque con menos presencia de especímenes, ocurrió hace tres años.