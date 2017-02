Tiran basura en palacio

TIJUANA, Baja California(GH)

Debido a los problemas por la recolección de basura en algunas colonias de Tijuana, algunas personas acudieron a las instalaciones del Palacio Municipal para depositar sus desechos como forma de protesta.



El grupo de inconformes conformado por alrededor de 15 personas partió de la glorieta frente al Cecut después de las 15:40 horas hasta llegar al recinto oficial, donde arrojaron en la entrada principal sus desperdicios, entre ellos partes de automóviles, cajas y comida.



El inmueble estuvo todo el tiempo resguardado por elementos policíacos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), asimismo eran esperados por tres camiones recolectores y por personal de limpieza quienes recogieron los escombros.



El ciudadano Iván Yánez aseguró que la presente administración ha sido incompetente para poder solucionar la situación, ya que durante los 70 días de gobierno municipal no han logrado brindar el servicio a todas las demarcaciones de la región.



Consideró curiosa la respuesta de Gastélum Buenrostro al colocar camiones afuera de Palacio.



“Yo me pregunto ¿si tiene tres dompes afuera de Palacio Municipal, por qué no los pudo usar para poder ira a las colonias y hacer la recolección?”, expresó.



Agregó que el próximo lunes se reunirán con los 15 regidores del Cabildo en las oficinas de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) para analizar el tema de la basura, transporte público y seguridad.



Aproximadamente un mes y medio más tendrá que esperar la ciudadanía para que se regularice la recolección de basura en la ciudad, declaró el presidente municipal Juan Manuel Gastélum Buenrostro, tiempo en el que llegarán alrededor de 60 nuevos camiones recolectores.



Explicó que en próximas fechas llegarán alrededor de 120 unidades, entre ellas vehículos para el traslado del personal, patrullas cerradas y camiones de basura.

“La bronca que tenemos es que los camiones de basura o los camiones especializados no están en el stock de las empresas, tienes que ordenarlos, yo espero en mes y medio ya lleguen”, dijo.



Respecto a la manifestación, declaró que él toma ese tipo de acciones como una llamada de atención, pero también como un acto de solidaridad.