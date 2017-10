Cobro electrónico en transporte sería ideal para respetar tarifas

TIJUANA, Baja California(GH)

El actual Reglamento Municipal del Transporte Público no contempla como obligatorio que las unidades cuenten con un cobro electrónico, sin embargo sería lo ideal, dijo el director de Vialidad y Transporte, Javier Salas Espinoza.



Especialmente para que no se den casos en que no se respete la tarifa especial a los estudiantes y a los adultos mayores.



“El cobro electrónico está permitido en el reglamento para que se haga por cualquier tipo de empresa o vehículo”, declaró.



Agregó que desde hace años funciona dicho cobro en Estados Unidos, y en algunos estados del país, como lo es Guadalajara y la Ciudad de México.



Actualmente las únicas empresas en el municipio que cuentan con dicho cobro es 24 de Febrero y Altisa.