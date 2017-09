Rinden informe delegados federales de Baja California

TIJUANA, Baja California(GH)

El Gobierno Federal en Baja California ha invertido 2 mil millones de pesos para la capacitación y la profesionalización de las policías municipales y estatales.



Durante el Informe de Delegados Federales en Baja California 2016 - 2017, el delegado regional de la Secretaría de Gobernación, Rafael Oceguera señaló que el tema de delincuencia y seguridad es lo que más les preocupa a los bajacalifornianos.



"El gobierno no ha sido omiso con lo que hace en Baja California tratándose en el tema de seguridad, es falso que el gobierno voltea a otros lugares y no apoya la necesidad de tener un Estado mas tranquilo", dijo.



Añadió que el tema debe de atenderse con la coordinación de los tres niveles de gobierno y no asumir que solamente a la federación "le toca".



Resaltó que la entidad tiene una importancia en el país debido a su desarrollo económico, cultura y situación geográfica.