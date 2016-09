Personajes del Paseo de la Fama 2016 son revelados

TIJUANA, Baja California(GH)

Como parte de homenajear a las personas que han destacado por su trabajo en en esta región fronteriza y en otras partes del mundo, se llevará a cabo el Paseo de la Fama dentro de las actividades de la cuarta edición de Tijuana Innovadora Creativa 2016.



Durante la reunión semanal de Tijuana Innovadora, la coordinadora operativa del Paseo de la Fama, Liliana Rodríguez reveló que en esta ocasión serán 12 los personajes, 8 nacionales y 4 binacionales, destacando el equipo Tijuana Zonkyes y el luchador profesional Rey Mysterio.



Los ocho personajes nacionales son: Sinfónica Juvenil de Tijuana, orquesta juvenil con 20 años de existencia; Tijuana Zonkeys; equipo campeón en la Temporada CIBACOPA Bachoco 2014.



Asimismo, Exclusivos Baez, marca tijuanense con 50 años de experiencia en diseño y confección de prendas en piel; David Pablos, guionista y director de “Las Elegidas”, película ganadora de 5 Premios Ariel; Alfredo “Libre” Gutiérrez, muralista, pintor y arquitecto; Alfredo “Danger” Martínez; MC y freestyler mexicano con reconocimiento nacional; y Rey Mysterio, luchador reconocido a nivel mundial;Ramón Toledo Arnaíz, presidente y fundador de Busca Corp, empresa detrás de medios como Level Up y Tomatazos.



Por su parte, los cuatro personajes binacionales son: Serge Dedina, Alcalde de Imperial Beach, activista, ambientalista y autor; Doctor Ariel Ortiz, médico bariatra reconocido mundialmente, nombrado de los mejores en 2011 por Newsweek.



Mary Walshok, Associate Vice Chancellor of Public Programs and Dean of Entended Studies, UCSD; y Ethan van Thillo, Director Ejecutivo y fundador de San Diego Latin Film Festival.



“El Comité Organizador el que se da a la tarea de buscar tijuanenses que hayan destacado de alguna manera en cualquier área”, informó la coordinadora respecto al proceso de selección de personajes. “En ocasiones otras personas nos contactan para “denunciar” a alguien que consideran es ejemplo de éxito, y ya teniendo varios nominados se selecciona a la generación”, agregó.



La primera generación de Paseo de la Fama data de 2003, siendo una iniciativa que nace con el objetivo de sanar la autoestima de los tijuanenses y recuperar la identidad de la ciudad como algo positivo al reconocer los logros que sus habitantes han cosechado, y demostrar con ello que lo mejor de Tijuana es su gente.



Rodríguez Corona recordó que la ceremonia de inducción de este año tendrá lugar el día 3 de noviembre dentro de una Cena de Gala, cuyos fondos recaudados irán a beneficio de Casa de las Ideas, siendo además la primera actividad programada del magno evento Tijuana Innovadora 2016 Creativa.



Respecto a la sede y el costo de los boletos de la Cena de Gala, dijo que el equipo dijo aún se encuentra afinando detalles, afirmando que esperan poder revelar esta información así como el horario a la brevedad posible.



Tijuana Innovadora 2016 Creativa se llevará a cabo de manera simultánea en World Trade Center y El Trompo Museo Interactivo del 3 al 10 de noviembre, días en los que los asistentes podrán ser partícipes de actividades como conferencias, paneles y talleres enfocados en la moda y otras industrias creativas como el cine, el teatro y los videojuegos además de la sustentabilidad, así como también varios eventos especiales.