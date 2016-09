No son idóneos 30% de aspirantes a maestros

TIJUANA, Baja California(GH)

En Baja California tres de cada 10 docentes aspirantes a incorporarse al Sistema Educativo Estatal (SEE) no son idóneos para estar frente a un grupo, según la evaluación que se realiza a través del Servicio Profesional Docente.Los resultados del Concurso de Oposición para el Ingreso a la Educación Básica ciclo escolar 2016-2017 detallan que en el presente año 3 mil 401 docentes o egresados de escuelas normales o profesionales participaron para obtener una plaza como maestro.70% de los aspirantes lograron, dentro de cuatro grados, la idoneidad para ocupar una plaza de profesor dentro de nivel básico, detalló el coordinador estatal del Servicio Profesional Docente, Martín Gutiérrez Gaeta.Indicó que el resto, mil 22 aspirantes, no logró la idoneidad y debe esperar a la siguiente convocatoria de nuevo ingreso, aunque este resultado no afecta que el docente pueda desenvolverse dentro del sector privado.“Los resultados de estas evaluaciones nos sirven a todos. Les sirve a los propios docentes a identificar sus fortalezas y áreas de oportunidad, les sirve de retroalimentación a las instituciones y le sirve a la propia Secretaría para fortalecer el nivel educativo”, expresó.En la primera evaluación, correspondiente al ciclo escolar 2014-2015, 4 mil 132 docentes aplicaron y solo 49.1% resultó idóneo, mientras que en siguiente ciclo aumentó a 61.94% de 3 mil 831 que aplicaron.En el ciclo escolar actual, Baja California logró ubicarse en el segundo lugar a nivel nacional en idoneidad docente con 70%, superando a la media nacional que logró un 60.3% de aprobados.Los resultados de las evaluaciones a docentes son aprovechadas por las distintas autoridades educativas para detectar áreas de oportunidad, expresó Mario Aispuro Beltrán, dirigente de la Sección 2 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Baja California.“Apoyamos el sentido de la evaluación como una herramienta para mejorar la calidad de la educación, pero no cuando se utiliza con fines punitivos. Se debe aprovechar para lacorrección y la mejora continua de la educación, no para sancionar a los docentes”, declaró.Indicó que la responsabilidad por parte de la Secretaría de Educación Pública hacia los que no resultan idóneos es otorgarles las herramientas para mejorar su calidad.Para proveer de mejores herramientas a los futuros docentes, el programa de estudios que maneja la Escuela Normal debe ser modificado o adaptado, coincidieron los coordinadores académicos de instituciones formativas.Juan Gabriel López, coordinador académico de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) unidad Tijuana, declaró que los egresados de licenciaturas afines a la educación cuentan con mejores herramientas para el manejo de los alumnos.“Un alumno de Pedagogía o de Intervención Educativa tiene la capacidad de analizar la situación y entorno de cada alumno para diseñar la estrategia mediante la cual el menor podrá aprovechar el contenido visto en clase”, detalló.Indicó que 70% de los egresados de los programas de licenciatura de la UPN ejercen frente a grupo, siendo en su totalidad los que obtienen la idoneidad de nuevo ingreso.La Universidad Autónoma de Baja California ha aportado seis generaciones de licenciados en Pedagogía, Docencia en Matemáticas y Lengua y Literatura.“Nuestros alumnos durante su formación tienen interacción con la situación en aula, en los primeros semestres solo como observadores y posteriormente realizan intervenciones como parte de sus prácticas. Ese es el plus que les da ventaja ante los egresados de la Escuela Normal”, indicó Cristina Marroquín, ex coordinadora de Pedagogía.