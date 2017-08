Más de 10 mil quedan sin lugar en la UABC

TIJUANA, Baja California(GH)

Más de 10 mil jóvenes quedaron fuera de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), de los 32 mil 500 que concursaron en el examen de ingreso a esta Máxima Casa de Estudios.



Así lo informó el rector de UABC, Juan Manuel Ocegueda Hernández, quien dijo que serán 22 mil 180 los nuevos "cimarrones" que iniciarán su licenciatura en el ciclo escolar 2017-2/2018-1.



Por ello, comentó que la universidad no cuenta con las condiciones necesarias para ampliar el número de su matrícula estudiantil.



“Estamos estabilizando la matrícula porque en un contexto en donde los recursos públicos son escasos, nosotros tenemos que ser prudentes, porque un exceso de matrícula sin los recursos correspondientes significaría el deterioro de la calidad”, explicó Ocegueda Hernández.



Las carreras más demandadas por los jóvenes fueron Medicina, Sicología, Nutrición, entre otras licenciaturas del área de la salud.



“En esas carreras tenemos muchas restricciones ajenas a la universidad para poder incrementar la matrícula, porque eso depende mucho de los espacios clínicos disponibles de la Secretaría de Salud”, expuso el rector de UABC.



Aunque en los últimos años la universidad ha aumentado su matrícula a 65 mil, en Baja California más del 35% de los jóvenes entre 18 y 22 años no pueden acceder a su educación superior.



“Este problema debe ser atendido por el Sistema de Educación Superior, porque es un problema nacional. Desafortunadamente en nuestro País no tenemos los suficientes espacios para atender a todos los jóvenes que están en edad para entrar a la universidad”, expuso Ocegueda Hernández.