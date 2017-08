Industriales temen tráfico por obra en SY

TIJUANA, Baja California(GH)

El presidente de la Asociación de Industriales de la Mesa de Otay (AIMO), Salvador Díaz González, manifestó que el cierre de la garita El Chaparral complicará el flujo vehicular en Otay.



“Con las obras que traemos y con las condiciones que están nuestras calles, que ya vamos a trabajar en las reparaciones, sí se hace complicado el tránsito”, expuso.



El cruce de automóviles de Norte a Sur por la garita El Chaparral permanecerá cerrado de las 3:00 horas del 23 de septiembre hasta las 12:00 horas del 25 de septiembre, y cuando se reabra, solo funcionarán tres de los cinco carriles, quedando abierta la garita de Otay, en donde la autoridad espera se triplique el número de vehículos, de 20 mil a 60 mil por día.



“Debemos trabajar con las autoridades (sobre) cuál es el plan de contingencia que se está trabajando, porque se va a mandar todo el tráfico que se iba por El Chaparral hacia la zona de Otay”, declaró.



El líder de los industriales refirió que ya han experimentado esa situación cuando se cierra El Chaparral por manifestaciones y todos los autos ingresan a Tijuana por Otay.



“Ya lo hemos vivido cuando estaban las manifestaciones y se manda todo el tráfico a la zona de Otay, es muy complicado”, dijo.



Díaz González reiteró que trabajarán con las autoridades para saber cómo se organizará el flujo de autos.



Temen por turismo



El cierre de la Garita del Chaparral podría afectar la afluencia turística por lo que la Secretaría de Turismo del Estado (Secture) invita a la población no cruzar durante esos días y evitar mayor tráfico en la zona.



“Vamos a exhortar al bajacaliforniano ‘quédate en Baja California, prevé lo que tengas que hacer días antes y ese par de días procura no cruzar’”, dijo Óscar Escobedo Carignan.



El esfuerzo se coordinará con la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Tijuana con la finalidad de aligerar el tráfico y promover el consumo local.



También solicitarán a las autoridades estadounidenses como el Departamento de Transporte de California (Caltrans, por sus siglas en ingles), que informen a su población las rutas para cruzar hacia Tijuana.



Coincide con carrera



Esperan no afecte la carrera “Score Tijuana Desert Challenge 2017”, que se desarrollará del 22 al 24 de septiembre en la ciudad.



“Algo va a afectar desde luego, si no estaríamos hablando del problema de la garita te diría que esperamos unas 10 mil personas pero vamos a ver”, expresó.



Hizo saber que también han invertido en señalética para poder guiar a los visitantes que lleguen a la región instalando cerca de 600 señalamientos para que visiten la Ruta del Vino, Valle de Guadalupe, la Antigua Ruta y los principales destinos de salud, tanto para peatones como automovilistas.



Después que acaben las obras, estarán funcionando tres carriles hasta el mes de noviembre, para posteriormente abrir uno más de los cinco existentes, quedando así durante un año y medio, por lo que se espera un fuerte congestionamiento vial en Otay.