Santiago Cruz comparte corazón interplanetario en TIJ

TIJUANA, Baja California(GH)

Si a él le preguntan quién es Santiago Cruz, sencillamente diría: ibaguereño, tolimense, colombiano y así es su música.



Si a la Tijuana que le aplaudió en el Teatro Zaragoza se le pregunta quién es el que anda entre "Trenes, aviones y viajes interplanetarios", la respuesta no sería sencilla: en su debut en esta frontera el cantante dio cuenta de ser un hombre que entiende al amor y el desamor como compañeros de batallas, que reconoce la fuerza de las historias convertidas en canción y no olvida la energía que el bambuco, la guitarra y la vida le heredó.



Con la camisa azul de estrellas plateadas que usa para superar los agridulces espacios del corazón, Cruz se confesó (y presentó) en 18 canciones mientras la noche del sábado transcurría y el fin de su primera gira por México comenzaba a marcar el ritmo de la "Vida de mis vidas".



"Venimos de hacer un recorrido muy lindo por la República Mexicana. Ya estamos a punto de terminar esta etapa del tour y empieza a sentirse un poco el sabor amargo de que en pocos días no comeremos tortillas, ni tacos, ¿nos los llevamos (a Colombia), no?", expresó poco después de que las 21:30 horas y una breve bienvenida musical a cargo de su compatriota Paula Arenas.



Con seis discos a cuestas, sonrisa ligera y canción fácil, a Cruz no le quedó de otra que revelar la desconfianza que le produce la gente que siempre está feliz, las memorias que la repartición de amigos y lugares dejaran luego de varios adioses o aquel odio natural que siente por los hombres mayores de 40 con cabello y ni qué decir de los amigos que nunca llaman, así que a ellos dedicaría un "Que siga el carnaval", "No es necesidad", "Como si nada" y "Café con abrazo".



Cálido con su público y agradecido con esta vida que le permite reencontrarse con los muchos rostros de sí mismo, el colombiano guitarra en mano y acompañado de cuerdas y piano regalaría unos suspiros musicales para celebrar "La memoria de los sentimientos", mismos que llegan con "Pies de duende" y una suave promesa que palpita por "Lo que Dios quiera".



Al de cerrar la noche, antes de las 23:00 horas y que decenas de fanáticas lo inmovilizarán al borde del escenario, Santiago Cruz hizo en espacio para revelar que la música es esa semilla que vibra y mueve los corazones: "Y si te quedas, ¿qué?", "Como haces", "Desde lejos" y una libre versión de "Cuando regreses" serían sus cómplices.



El Tour Interplanetario bajó el telón al son de "Contar hasta 3" y la rebelde "En tus zapatos", dejando a Santiago Cruz con el aplauso de una Tijuana que aún cree en el amor.





¡CONÓZCALO!

Santiago Cruz

Cantautor colombiano

Último material discográfico: Trenes, aviones y viajes interplanetarios

Canciones más sonadas: "Y si te quedas, ¿qué?", "Cuando regreses", "En tus zapatos", "Desde lejos"