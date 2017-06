Migrantes haitianos podrían ser deportados

TIJUANA, Baja California(GH)

Los haitianos que aún permanecen en Baja California tienen como fecha límite el 30 de septiembre para regularizar su estatus migratorio, de lo contrario podrán enfrentar un procedimiento de deportación.



El director general adjunto para el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, José Luis Hernández, expuso que los nacionales haitianos pueden regularizarse como residentes permanentes si cuentan con el reconocimiento como refugiado por parte de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados o como visitantes por razones humanitarias.



"Nuestra primera preocupación es que no saben a dónde ir o qué hacer para regularizarse, si ellos desean permanecer en Tijuana se tienen que respetar las leyes y deben regularizarse, ahora que si ellos desean regresar a su país, podrán hacerlo con un documento de identidad", puntualizó.



Confirma INM



Rodulfo Figueroa, delegado en Baja California del Instituto Nacional de Migración (INM), confirmó que a a partir de octubre se tomarán acciones con los haitianos que no hayan iniciado su trámite de regularización en México.



Detalló que de los 3 mil migrantes de origen haitiano que permanecen en la Entidad, solo un 20% aún no han solicitado el proceso que se requiere para regularizar su situación migratoria.



“Existe una urgencia para que se regularicen, contemplamos que todo el verano seguirán llegando solicitudes y para finales del año queden muy pocos casos pendientes”, expresó.



Indicó que de detectarse a haitianos que no estén bajo proceso de regularización migratoria, se les reiterarían sus opciones de quedarse o recurrir al retorno asistido a su lugar de origen.



La inaccesibilidad a la educación, servicios de salud, vivienda y trabajo formal, señaló que son las desventajas de que los haitianos no acudan a iniciar el trámite de su residencia permanente o de visitante por razones humanitarias.



Este fin de semana se llevaron a cabo jornadas informativas para los haitianos que permanecen en los municipios de Tijuana y Mexicali, destacó que estas estuvieron a cargo de la Embajada de Haití en las que se les orientó sobre los requisitos para obtener su pasaporte.



Añadió que el pasaporte es un documento esencial para el trámite de regularización, con este se acredita de manera legal la identidad de quien solicita su residencia en el país.



Sin embargo, contrario a la versión de la SRE, el delegado del INM descartó que los haitianos que no soliciten este proceso sean deportados, dado a que los procedimientos que realiza el instituto son distintos a los que aplica el gobierno de Estados Unidos con los migrantes.



Reciben orientación



Este sábado se realizó una plática en la que se proporcionó información detallada sobre los requisitos para la regularización y sitios gubernamentales con direcciones precisas a dónde acudir para iniciar su trámite.



Continuando con el proceso de apoyo, el Embajador de Haití, Guy Lamothe, estará en Mexicali este domingo y lunes acompañado de los funcionarios.