Familia amaga con arma de fuego a Oficial de Seguridad Pública

TIJUANA, Baja California(GH)

Elementos de la DSPM de Tecate, atendieron el reporte ciudadano de una persona que se encontraba en posesión de arma de fuego, por lo que los oficiales realizaron un operativo sobre la calle Nuevo León y Campeche para aprehender al sujeto quien al verse sorprendido emprendió la huida a un domicilio particular, y al estar en el interior, desde el patio, él y sus compinches agredieron física y verbalmente a los agentes de la policía municipal lanzándoles objetos y piedras, retirándose los oficiales del lugar por tratarse de una vivienda particular.



El individuo reportado de nombre Roberto R. de 42 años de edad, no conforme con la mala conducta presentada ante elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, al retirarse estos del lugar, junto a sus cómplices iniciaron una persecución hacia un agente de la corporación, en un vehículo pick up Toyota, el cual le cerró el paso a una unidad, -por lo que se solicitó refuerzos a la DSPM para que atendieran el suceso- obligando a bajarse del vehículo oficial y amagándole con un arma tipo revolver. Acto seguido, y En operativo de seguridad los oficiales arribaron al lugar momento en el que los presuntos responsables agredieron física y verbalmente a los agentes municipales, resultando herido de gravedad uno de los policías, finalmente los sospechosos fueron detenidos y trasladados a la comandancia.



Los presuntos responsables Roberto R. de 42 años de edad, Sonia R. de 41 años de edad, Carlos B. de 17 años de edad, Alejandro R. de 15 años y Luis N. fueron puestos a disposición tanto del MP como del juez municipal. quienes determinarán la situación legal.

El estado de salud del agente agredido es estable, y en las próximas horas podrá ser dado de alta.