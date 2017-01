Por quinto día es liberado el ingreso por El Chaparral

TIJUANA, Baja California(GH)

En contra del gasolinazo por quinto día consecutivo ciudadanos liberaron el ingreso de autos por la garita El Chaparral.



Instalaciones que hoy lucen con más presencia militar y personal del SAT que sí está revisando a algunas unidades.



La manifestación pacífica consiste en permitir el cruce de San Diego a Tijuana los automovilistas para que éstos no declaren la mercancía que están ingresando al país y paguen impuestos en caso de exceder el monto permitido que es de 300 dólares por persona.



Cuando ingresas a México la revisión es aleatoria, pero también hay carriles de declaración voluntaria.



Durante los primeros tras días de manifestación las autoridades estadounidenses desviaron el cruce por la garita de Otay.



Este miércoles la participación de ciudadanos inconformes fue menos nutrida que en los anteriores, pero el apoyo por parte de los automovilistas tocando el claxon no disminuye.



"No nos oponemos a que los revisen, pero que no les cobren impuestos", declararon los manifestantes.