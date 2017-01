Transportistas denuncian litros de menos

TIJUANA, Baja California(GH)

El representante de la Coalición de Organización de Taxis, Juan Gabriel Lemus, junto a otros líderes transportistas, señaló que hay estaciones gasolineras que aprovechando el desabasto e incertidumbre por el combustible, están vendiendo litros incompletos.Luego de reunirse con el secretario de gobierno para tratar el tema del aumento en la tarifa de transporte, empresarios del gremio transportista aprovecharon para pedir al Gobierno atención con la venta de gasolina.Indicaron que es necesario que se realicen de manera inmediata revisiones por parte Profeco , ya que han detectado que en algunas gasolineras se llegan a surtir litros a medias, los cuales en algunos casos llegan apenas a los 700 mililitros.“Necesitamos hacerle una recomendación a la Profeco , realmente porque la necesidad de adquirir combustible hace que no se ponga atención a la cantidad que están despachando”, indicó Baltazar Gómez del Sindicato Fernando Amilpa de Baja California.Los empresarios también apuntaron que no es justo que gasolineras se encuentren haciendo su “agosto” justo cuando se pasa por el problema del aumento a la gasolina y a otros servicios y productos.En ese sentido, pidieron no solo emitir una recomendación y revisiones de las estaciones de gasolina, insistieron en que se sancione y castigue a las sucursales que hayan incurrido en el delito.