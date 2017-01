Liberan a 12 implicados en 'narcotúnel'

TIJUANA, Baja California(GH)

Los hombres que fueron detenidos, presuntamente en flagrancia en un operativo coordinado de la Seido para asegurar dos “narcotúneles” salieron libres debido a que el juez determinó que la detención fue presuntamente ilegal; ahora la autoridad federal busca retomar el caso.



Por la tarde del lunes se realizó una audiencia en la sala uno del Centro de Justicia Penal Federal para que se analizará el proceder del ingreso de la autoridad que realizó el arresto de las personas.



Sin embargo, no acudió el abogado defensor particular de uno de los señalados y por ello el juez en turno decidió posponer la audiencia; quien sí se presentó fue el abogado de oficio, el cual representa a once detenidos más.



De acuerdo a información obtenida por FRONTERA, en la primera audiencia el juez en turno calificó como ilegal la detención de las personas, por lo que fueron puestas en libertad, la mayoría de ellos son originarios de otro estado.



Por ello los representantes del Ministerio Público Federal trataran de demostrar que sí fue legal y con ello continuar con el proceso en contra de las 12 personas que fueron detenidas.



El lunes acudió un testigo, de quien buscan que aporte información importante que ayude a esclarecer cómo fue la detención.



El juez declaró que para la próxima audiencia se deberá presentar el abogado particular y su defendido para determinar quien llevaran la defensa de los asegurados, también se pidió la asistencia de su cliente.



“Lo que me interesa es que se resuelva lo más pronto posible”, dijo el Juez.



Los arrestos se realizaron el pasado mes de diciembre, después de una investigación realizada por agentes de Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido).



Los agentes federales ubicaron en dos puntos distintos de la delegación de Otay, cerca de la malla divisoria entre México y Estados Unidos, incluso las autoridades estadounidenses confirmaron el hallazgo.



Los dos túneles clandestinos presuntamente pertenecían al Cártel de Sinaloa, y eran utilizados para el trasiego de droga.



Uno de los túneles, hallado en las inmediaciones de la colonia Garita de Otay, tenía salida en San Diego y el otro estaba en proceso de construcción.