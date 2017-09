Apoya comunidad cristiana a padres de familia

TIJUANA, Baja California(GH)

Con el propósito de apoyar a los padres de familia en la crianza de sus hijos adolescentes, una comunidad de cristiana realizó una jornada de pláticas para la comunidad Urbi Villas del Prado, Primera Sección.



“Notamos que en esta área falta comunicación, unidad y compañerismo entre los jóvenes. Yo creo que debemos trabajar en conjunto toda la sociedad y los maestros”, opinó el pastor Raúl Ortega.



“Los padres piensan que los maestros son los responsables de vigilar la conducta de sus hijos, y eso no es cierto. Los valores se enseñan en casa, se perfeccionan en la escuela y se muestran en la sociedad”, agregó el pastor Ortega.



Por su parte, el pastor del Centro Cristiano Alfarero, de Los Angeles, California, Raúl Gutiérrez, motivó a los padres de familia a no abandonar a sus hijos en su proceso de cambio de la niñez a la adolescencia.



“Los jóvenes no saben cómo pasar ese proceso de pasar de la dependencia a la autodependencia. Y nosotros los padres pensamos que ellos lo van a aprender por sí solos, y es al contrario, somos los padres los que les vamos a enseñar a ellos cómo pasar ese proceso”, explicó el pastor Gutiérrez.



“Los padres tenemos más responsabilidad de brindar educación escolar, pero también tenemos la responsabilidad de brindarles valores morales y bíblicos”, agregó.



De lo contrario, los jóvenes no podrán alejarse de la delincuencia y drogadicción, uno de los principales problemas de Urbi Villas del Prado, Primera Sección.