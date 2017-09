Aumentan 19% empleados con negocios propios en BC

TIJUANA, Baja California(GH)

En Baja California, los trabajadores por cuenta propia y empleadores aumentaron 19% y 2.4%, respectivamente, si se comparan las cifras del segundo trimestre de 2016 y 2017 de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).



Dichos incrementos representan a 46 mil 649 bajacalifornianos que dejaron de ser trabajadores asalariados.



Sin embargo, especialistas consideran que el auge de los emprendedores se debe a los bajos salarios que ofrecen las empresas.



Los números



En la entidad de los 2 millones 670 mil 344 personas en edad legal de trabajar, un millón 636 mil 098 sí laboran con base en la ENOE.



Por la posición que tienen en el desempeño de su trabajo, 76.1% tienen un patrón y reciben paga, 17.2% laboran por cuenta propia, 4.9% son empleadores y 1.8% trabajadores no remunerados o no pagados.



Los trabajadores por cuenta propia crecieron de 236 mil 33 a 280 mil 780 del segundo trimestre de 2016 al segundo trimestre del 2017.

Mientras que los empleadores pasaron de 79 mil 128 a 81 mil 29 durante el mismo periodo de tiempo.



Lo que significa que 46 mil 649 bajacalifornianos dejaron de ser trabajadores asalariados, revela la ENOE.



“Changarrización”



"Los niveles salariales están muy deteriorados y la gente busca una actividad colateral", declaró el economista José Luis Contreras Valenzuela.



A través de la Reforma Fiscal los negocios están exentos de pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) durante el primer año, dijo, lo que permitió que muchos se convirtieran en empleadores o pasaron de la informalidad a la formalidad, pero se han empezado a dar de baja.



"Pero creo que no es una medida que pueda durar para siempre, tenemos que fortalecer desde una perspectiva laboral y pugnar por mejores niveles salariales y que sean parte del acuerdo del Tratado de Libre Comercio", señaló.



La promoción del país debe ser por tener mano de obra calificada, comentó, y no por tener mano de obra barata.



"El changarrismo puede ir disminuyendo incorporando a la población formal con buenos niveles de remuneración y además con negocios realmente eficientes, con una estructura adecuada", agregó.



El director del Departamento de Estudios de Administración Pública de El Colegio de la Frontera Norte, Víctor Espinoza Valle, en el marco del Quinto Informe de Gobierno de Enrique Peña Nieto, afirmó que aunque se han creado más espacios en el mercado laboral, los salarios son precarios.



Refirió que cuando los jóvenes se integran al mercado laboral prefieren iniciar un negocio que dedicarse a su carrera, lo que para él, más que emprendedurismo es “una changarrización de la economía”.