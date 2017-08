Caso de Valentina pasa a Unidad de Homicidios Dolosos de la PGJE

TIJUANA, Baja California(GH)

El caso de la pequeña Valentina, quien murió hoy por la madrugada en el Hospital General por múltiples traumatismos, pasó a la unidad de Homicidios Dolosos de la Policía Ministerial, confirmó la Procuraduría General de Justicia del Estado.



Pese a que la madre fue detenida por la Policía Municipal al llevar a la bebé de once meses a una clínica, la PGJE dio a conocer que no se tienen detenidos y que, según la declaración de la mujer, ella no fue la responsable de las lesiones de su hija.