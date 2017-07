Es preparatoria abierta una opción para continuar con estudios

TIJUANA, Baja California(GH)

Como una alternativa para continuar con los estudios de educación media superior, el Gobierno de Baja California dirigido por el mandatario Francisco Vega de Lamadrid, a través del Sistema Educativo Estatal (SEE), invita a jóvenes y adultos a iniciar o concluir su bachillerato en el Sistema de Preparatoria Abierta.







Al respecto el secretario de Educación y Bienestar Social, Miguel Ángel Mendoza González, comentó que por medio de esta iniciativa se cumple la encomienda gubernamental de garantizar que todos los jóvenes cuenten con oportunidades de estudio, al tiempo que se eleva el nivel de escolaridad en la población.







Por su parte, el Coordinador de Preparatoria Abierta en Tijuana, Luis Gabriel Michel, indicó que las inscripciones están abiertas todo el año y el plan ofrece múltiples ventajas al no establecer una edad mínima ni máxima para inscribirse.







El funcionario agregó que es una alternativa flexible que permite al alumno trabajar y estudiar al mismo tiempo, lo cual representa una oportunidad para amas de casa y trabajadores al no ser obligatorio asistir a lugares específicos ni tener que cumplir con horarios fijos para estudiar.







Para acreditar el sistema abierto el estudiante cuenta con asesorías y realiza un examen único por cada materia; una vez que haya concluido el Plan de Estudios, obtiene el Certificado emitido por la SEP, valido en todo el país y en el extranjero.







Los requisitos para inscribirse son acudir a una plática informativa, presentar acta de nacimiento original, certificado de secundaria original, CURP, dos fotografías tamaño infantil en blanco y negro no instantáneas, así como el pago de inscripción, credencial de estudiante, solicitud de primer examen y material de estudio.







Para solicitar más información los interesados pueden visitar las oficinas de Preparatoria Abierta ubicadas en Plaza Ejecutiva Carrousel, local 3, sobre el bulevar Federico Benítez, o llamar a los teléfonos: 626-22-11 y 686-09-56, de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 16:00 horas.







Asimismo pueden acudir a las oficinas localizadas en calle Séptima y Constitución, Zona Centro, con las líneas telefónicas 638-42-58 y 688-36-04, o solicitar información mediante el correo electrónico prepabierta_tij@hotmail.com o la página de Facebook Preparatoria Abierta Tijuana.