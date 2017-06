Con llegada de camiones, recolección podría ser dos veces por semana

TIJUANA, Baja California(GH)

Una vez que lleguen los 40 camiones de basura y los 12 de traslado, la colección de basura en la ciudad podría ser dos veces a la semana.



Actualmente están trabajando 14 camiones y uno de traslado de los arrendados por la actual administración para hacerle frente al rezago existente en el tema.



“Con la llegada de los camiones espero yo que estén a finales de julio todos, el servicio de limpia de la basura casi lo podemos asegurar a dos veces por semana, mínimo una vez y media por semana”, declaró el alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro.



Esto será posible con los de traslado ya que su finalidad es llevar los residuos al relleno sanitario de Valle de Palmas.



Para este fin de semana podrían llegar otras unidades para que sean presentadas a los tijuanenses durante el lunes o martes de la próxima semana.



Estarán arribando paulatinamente, explicó, debido a que es necesario equipo especial para poder armar cada uno por lo que esperan que para el mes de julio estén las 52 unidades en la ciudad trabajando.



“Mucho se ha criticado el tema pero quiero ver la basura llenándose de gusanos, es un tema importante, es muy fácil expresarse, que está mal, pérate la basura hay que recogerla”, manifestó.



Resaltó la importancia de resolver esta situación por dos vertientes principalmente, primero al ser un problema que se puede convertir de salud pública y además un lugar sucio atrae la comisión de delitos.



La mañana del viernes una unidad de la basura sufrió un pequeño accidente en la Zona Río de la ciudad, a lo que Gastélum Buenrostro respondió que no le preocupaba en razón que todas cuentan con seguro.



“Me preocupo sí en cuanto a que pueda interrumpir unas horas el servicio de recolección, no me preocupo al estado de la máquina porque se tiene que arreglar”, puntualizó.