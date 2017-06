Miles hacen examen de admisión de UABC

TIJUANA, Baja California(GH)

Miles de jóvenes realizaron su examen de admisión para obtener un lugar en las diferentes licenciaturas que ofrece la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), campus Tijuana.



Desde las ocho horas los jóvenes se presentaron con nervios en esa Casa de Estudios, entre ellos Fernanda Tirado, quien quiere ingresar a la Facultad de Medicina y Odontología.



“Realmente estoy muy nerviosa. Desde marzo me he preparado para dar este gran paso. He asistido a cursos de preparación y con mis amigas nos hemos reunido para armar una guía de estudio”, compartió.



Egresada de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, Fernanda Tirado dijo que eligió la carrera de medicina, pues ya tiene un vasto conocimiento para saber que no abandonará sus estudios.



“Durante mi preparatoria descubrí que tengo talento para esto y sobre todo que me gusta, por eso quiero dedicarme a la carrera de medicina”, comentó.