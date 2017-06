'Temo por los que no tienen voz': Arzobispo

TIJUANA, Baja California(GH)

“Las autoridades deben asumir su responsabilidad para que logremos de verdad avanzar en la seguridad que necesitan nuestras familias”, señaló el arzobispo de Tijuana luego de la agresión sufrida por un sacerdote al intentar evitar un robo en su parroquia.



“Me preocupa que hay mucha gente que ha sufrido atracos y no tienen quién levante la voz por ellas. Eso es muy preocupante”, apuntó Francisco Moreno Barrón.



Un presunto asaltante atentó contra la vida del padre Juan Antonio Zambrano García, encajándole un desarmador en la cabeza.



Los hechos se registraron durante la madrugada del viernes en la parroquia San Pedro y San Pablo, ubicada en la Primera Sección de El Florido, en donde un día antes un grupo de personas, probablemente de esa colonia, robaron cubetas de pintura y herramientas de trabajo.



Moreno Barrón expuso que dio aviso al alcalde, Juan Manuel Gastélum, y al secretario de Seguridad Pública Municipal (SSPM), Marco Antonio Sotomayor Amezcua, sobre los lamentables hechos.



“Estuve en comunicación con el señor Presidente y le envié fotografías del padre y le expliqué lo que había sucedido. También le dije que ya habían antecedentes de robo y de denuncias que no fueron atendidos”, manifestó.



En la reunión que tendrá con el secretario de la SSPM, el arzobispo discutirá lo que sucedió en el templo, dijo, pero también sobre la “racha de violencia” que vive la ciudad.



“Daré un sentido más amplio para hablar sobre la situación que está sucediendo en Tijuana y en nuestro Estado para buscar la seguridad que todos necesitamos”, apuntó.



Los robos en las iglesias ya son frecuentes, dijo, por lo que la Arquidiócesis implementará medidas de seguridad.



“Será sencilla, pero con audacia y con responsabilidad para protegernos a nosotros mismos”, detalló.



Francisco Moreno Barrón reportó que el padre Juan Antonio Zambrano García se encuentra convaleciente, pero estable.



Agradece apoyo

Por la tarde, el propio sacerdote lesionado agradeció a través de un video grabado desde el hospital donde está siendo atendido.



“Ya estamos bien, gracias a Dios. Y bueno, agradecerles sus oraciones con un servidor por todos los sacerdotes ofrezco esto que me pasó”, abunda Zambrano García en la grabación que lo muestra recostado sobre una cama de hospital y un vendaje que le envuelve la cabeza.