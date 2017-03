Reformas Migratorias de EU no afectan a UABC

TIJUANA, Baja California(GH)

Las reformas migratorias que emprende el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no afectan a los convenios que la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) mantiene con las universidades estadounidenses.



Así lo declaró el rector de UABC, Juan Manuel Oceguera Hernández, a días de que se abra la convocatoria de nuevo ingreso 2017:



“Afortunadamente ése es un tema que no ha permeado al interior de la universidad. Yo siento que si en algún espacio de Estados Unidos los mexicanos y la relación con México tiene como aliado es a nivel de las universidades”.



Además, comentó que la tensión política entre el gobierno mexicano y estadounidense no quita los ánimos a los representantes de las universidades por apoyar a los estudiantes a cumplir sus sueños profesionales.



“He recibido varias cartas de los presidentes de las universidades de Estados Unidos interesados por seguir construyendo una relación fructífera para ambas partes como hasta ahora lo hemos venido haciendo”, resaltó el rector de UABC.



Por ello, agregó que “nosotros buscamos la relación de intercambio estudiantil con universidades en donde haya reciprocidad, donde nosotros podamos mandar a nuestros estudiantes sin que a ellos les cobren la colegiatura de su destino”.



Y aunque no hay muchas solicitudes por parte de los alumnos por ir a Estados Unidos, los cimarrones que han realizado un intercambio estudiantil regresan a su casa de estudios con una amplia perspectiva de profesionalismo en las áreas de negocio.



Finalmente, cabe señalar que UABC tiene convenios con la Arizona State University California, State University, San Bernardino, entre otras.