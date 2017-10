Adolescente muere arrollada en Yuma

YUMA Arizona ()

Una joven murió y dos más resultados lesionadas tras ser embestidas por un vehículo en la ciudad de Yuma, Arizona, informó el Departamento de Policía de la ciudad.



Lori Franklin, portavoz de la policía, informó que el accidente ocurrió el pasado sábado a las 19:05 horas al sur de la avenida C, a donde acudieron paramédicos y policías.



De acuerdo a la investigación, un auto Dodge Avenger negro, conducido por un joven de 21 años, fue el que las embistió cuando se desplazaba al norte de esa misma calle.



La joven de 15 años y dos de sus amigas cruzaban la calle cuando fueron atropelladas por el auto. Debido a las lesiones, fue llevada al Centro Médico Regional de Yuma, donde fue pronunciada muerta.



El reporte de la Policía señala que las otras dos jóvenes no sufrieron lesiones y el caso sigue bajo investigación, aunque no se determinó responsabilidad de algún involucrado, o sí el conductor del auto quedó bajo arresto.