Cespt asegura que no hay propuesta oficial de aumento

TIJUANA, Baja California(GH)

El director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt), Miguel Lemus Zendejas, dijo que hasta el momento no existe una propuesta oficial que han planteado al Congreso del Estado sobre las tarifas del servicio para el próximo año.



Aceptó que durante el presente año se han analizado diferentes escenarios, entre los que se incluyen algunos aumentos al servicio, pero que aún no existe nada establecido.



El funcionario estatal expuso que existe un desfase en el costo de las tarifas, pero que el aumento ideal de 66% no se buscará porque afectaría a la gente.



Insistió que hasta el día de hoy todavía está en discusión el manejo del presupuesto y no hay una solicitud de incremento tarifario.