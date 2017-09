Va cachanilla por premio internacional

MEXICALI, Baja California(GH)

La mexicalense Leticia María Soto Salazar está a punto de convertirse en la embajadora digital de la revista Travel&Leisure, pues gracias a su creatividad y talento es una de las 18 finalistas de los Gourmet Awards 2017.



Para lograrlo, necesita el voto de todos sus paisanos.



Se trata de un concurso organizado por dicha revista, que forma parte del prestigiado Grupo Expansión, con el que cada año premian lo mejor de la gastronomía, restaurantes y chefs del país.



Por segundo año consecutivo, fue incluido en el certamen la categoría ‘foodies’, para impulsar a los embajadores digitales de la comida.



En la pelea por el primer lugar, se encuentran 18 participantes distribuidos por todo el país, seleccionados por el equipo de Expansión gracias al contenido, popularidad y alcance de sus publicaciones en redes sociales de Internet.



En ellas, comparten imágenes y reseñas de restaurantes de todo tipo de comidas, donde su apreciación y capacidad de detalle son lo más importante.



Leticia María, de 20 años de edad, es creadora de la cuenta ‘@tasteofcdmx’.



A menos de un año de existir, su concepto ha reunido más de 28 mil seguidores en las redes sociales Instagram y Facebook.



Tras varios meses de vivir en la Ciudad de México, donde cursa la carrera de Dirección Financiera en la Universidad Anáhuac, decidió abrir la cuenta virtual.



“Empecé a ir a muchos restaurantes porque soy foránea, a tomarle foto a todos los platillos, y una amiga me sugirió ¿Por qué no haces una cuenta de instagram, de comida?, narró.



Gracias a la creatividad y talento nato que imprime en cada imagen, en poco tiempo logró hacerse de popularidad, por lo que ahora recibe invitaciones de restauranteros para que reseñe sus lugares.



También le valió ser tomada en cuenta por Travel&Leisures



“Recibí una convocatoria de que fui nominada para participar, principalmente por la calidad de las imágenes y el contenido que publicamos” expresó la concursante.



El certamen consta de las etapas contenido y voto digital. La primera de ellas fue ampliamente superada. por la bloguera cachanilla.



En la parte de voto digital, la bloguera cachanilla se encuentra en segundo lugar, y necesita del apoyo de su público para subir al primero.



Para registrar un voto, hay que ingresar a la página gourmetawards.mx/la-cocina-de-todos/.



Luego, ubicar la fotografía de Leticia Soto, dar click, ¡y listo!.



“Se puede votar diario, una vez por día desde cualquier dispositivo, computadora, tableta, teléfono inteligente. Se pueden dar varios votos desde dispositivos diferentes”, expresó.



Una diferencia de poco más de 2 mil votos es la que debe ser revertida, para coronar a la joven mexicalense, y convertirla en la nueva embajadora digital de Travel and Leisure, además de hacerla merecedora de un amplio reportaje en sus páginas, y un viaje a la Riviera Maya.



Las votaciones cierran el próximo 17 de septiembre, y la premiación será el 20 del mismo mes, en la ciudad de México. ¡No hay tiempo qué perder!