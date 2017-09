Tendrán jornada médica en El Niño

TIJUANA, Baja California(GH)

Los vecinos de la colonia El Niño contarán este lunes con una jornada médica organizada por la asociación Pro Salud en el centro comunitario de la colonia, donde atenderán diferentes aspectos.



En la sesión estarán dando apoyo a los asistentes con actividades gratuitas, como consultorio móvil, promotores de salud, dentistas y algunos exámenes en específico como el papanicolau.



“La idea es acercar todos estos servicios a la gente que no tiene tanta accesibilidad de acudir a un centro médico, sobre todo porque están más alejados del resto de la ciudad”, afirmó Denisse Carrizoza, miembro de la asociación.



Uno de los principales beneficios para los interesados es que no tendrá costo, pues el evento también está dirigido a la gente que no cuenta con recursos suficientes para acudir a una consulta privada.



“Muchas veces la gente puede tener una dolencia o un malestar al que no le dan importancia y prefieren esperar a que se quite, es preferible que vayan a campañas como esta a revisiones”, detalló la representante.



La intención es atender a todas las personas que se acerquen, por lo que es necesario que se acerquen desde temprano para poder tener el beneficio sin costo y a tiempo.



“Tratamos de tener todo lo necesario, en ocasiones nos visitan grupos de adultos mayores, por lo que las necesidades que hay en los pacientes son diferentes, intentamos que se cubran todas las necesidades posibles”, agregó.



Las atenciones serán el lunes 11 de septiembre en el centro comunitario El Niño, ubicado en la calle De la Niña S/N, a partir de las 9 de la mañana, hasta las 12 del medio día y no es necesario hacer un registro previo.