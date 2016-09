BC tiene mayor número de niños en casas hogar

TIJUANA, Baja California(GH)

Baja California es el Estado con mayor cantidad de niños en una casa hogar o albergue temporal, confirmó Paula Ramírez España, en enlace de Unicef México.



De acuerdo a la activista, en el País hay 33 mil niños en instituciones de cuidados especiales tras sufrir algún tipo de violencia o maltrato familiar, la lista la encabeza Baja California seguida de Jalisco.



De acuerdo a la estadística son 3 mil 315 menores, entre niños y niñas, es decir el 12.45% de los pequeños en el país los que han sido canalizados por DIF BC a 113 casas hogar, ya sean públicas o privadas, de las 128 registradas en la entidad.



La razón por la que el Estado es el de mayor registro, advirtió, todavía no es clara aunque algunas hipótesis podrían ser el tránsito de paso o mayor cantidad de madres solteras.



“Pienso que puede ser la situación particular de ser un estado fronterizo, del flujo migratorio”, advirtió.



La enlace Unicef México, ponderó que la nueva visión a la cual se están homologando las leyes en muchos países, incluido México, es que los niños no son atendidos porque sean vulnerables sino porque son sujetos con derechos.



Una de las formas de atender a los pequeños que viven algún tipo de violencia o situación riesgosa en su familia es que vivan en una casa hogar aunque hay otras opciones como el acomodarlos con parientes.



México debe transitar del cuidado institucional a otras formas de atención que muchas veces resultan más convenientes para los pequeños.



Para hacerlo, advirtió, debe trabajar más en condiciones que mejoren el entorno de las familias donde estos pequeños puedan desarrollarse.